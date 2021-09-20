Кличко рассказал о Зеленском на корпоративе Суркиса

Кличко заявил, что был проект по дискредитации его "95 кварталом". Фото: @Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о Владимире Зеленском, который выступал на корпоративе ко дню рождения владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса в ноябре 2018 года.

"Зеленский тогда был с Кошевым. Без прически такой человек. Он старался всегда подражать Кличко, выставлять его в таком неадекватном состоянии, ходил с поясом WBC, который еще нужно заслужить.

Я говорю: "Ну, если Зеленский станет президентом, то мы знаем следующего кандидата в мэры Киева", - пошутил я, обращаясь к Кошевому", - рассказал Кличко в интервью LB.ua.

Мэр Киева сказал, что словесной перепалки с Зеленским тогда у него не было.

Также Кличко заявил, что был проект по дискредитации его "95 кварталом".

"Я шутки "95 квартала" не воспринимаю как шутки. Потому что я знаю и как-нибудь в интервью тебе расскажу более подробно, чтобы сейчас время не терять, что был проект по дискредитации Кличко "95 кварталом", - заявил мер Киева.