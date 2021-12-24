Кличко прокомментировал события вокруг Порошенко

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Мэр Киева и бывший политический партнер Петра Порошенко Виталий Кличко вступился за пятого президента. По его словам, подобное преследование отрицательно сказывается на имидже Украины, написал он в своем Telegram канале.

"Те действия, которые происходят сегодня около пятого президента вредят государству. Потому что, когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины. Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больший враг? Хотя настоящий враг - известен, и угрожает дальнейшей агрессией. А страна - давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса", - написал Кличко.

По его словам, сегодня как никогда необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее.

"Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину", – резюмировал мэр.

17 декабря у Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить пятому президенту, нардепу Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. Потом в Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии". Порошенко вернется в Украину по окончании отпуска, сообщил его адвокат.