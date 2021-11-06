Кличко назвал размер бюджета Киева на 2022 год

Мэр Киева рассказал о размерах бюджета на следующий год. Фото: УНН

В проекте бюджета Киева на 2022 год запланировали доходы в сумме более 68 млрд грн, а расходы – более 66 млрд грн.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Киевская городская госадминистрация.

"Мы приближаемся к концу года. В том числе и финансового. Поэтому в ближайшее время должны вынести на рассмотрение и принятие Киевсовета проект главного финансового документа города – бюджета на следующий год. Поэтому сегодняшняя коллегия посвящена двум вопросам – проекту бюджета на 2022 год и проекту Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы в следующем году.

Относительно основных цифр. Доходы бюджета города на 2022 год планируем в сумме более 68 млрд. грн. Расходы бюджета Киева на 2022 год запланированы в объеме 66 млрд 218 млн грн", – отметил Кличко.

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По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета-2021, доходы вырастут на 3 млрд 305 млн грн. В проекте бюджета предполагается погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям – почти 2 млрд грн.

Проект бюджета Киева на следующий год предусматривает объемы капитальных расходов на объекты строительства, реконструкции и капремонты в размере 13,2 млрд., в том числе капитальные вложения – 6 млрд., на капитальные ремонты – 7,2 млрд. грн.

Доходы на следующий год правительство предлагает заложить в 1,2 трлн. грн. Расходы прогнозируют на уровне 1,4 трлн. Дефицит госбюджета – 188 млрд. Курс доллара закладывают – 28,7 грн. Минимальную зарплату планируют - 6,7 тыс. грн.