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суббота, 18 мая 2019 17:53

Кличко идет на парламентские выборы

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Кличко идет на парламентские выборы
По словам Кличко, его партия однозначно будет бороться за место в парламенте. ФОТО: bigmir.net

Партия "Удар" примет участие в парламентских выборах. Об этом заявил ее глава – Виталий Кличко.

Также мэр Киева намекнул на возможный приход в политику своего брата – экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Сообщает телеканал "Прямой".

"Что касается Владимира, то ему не безразличны процессы, которые происходят в Украине, он всегда меня поддерживал, он является патриотом и делает все для того, что Украина стала по-настоящему европейской страной", – отметил Кличко.

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"Народный фронт" объявил о выходе из коалиции. Об этом с трибуны Верховной Рады объявил лидер фракции Максим Бурбак. Как следствие, роспуск Рады оказался заблокированным.

prm.ua
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