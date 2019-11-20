Кличко и Тимошенко в Европе назвали оппозиционерами

Виталий Кличко начал заявлять в Европе о своей оппозиционности к президенту Украины и его политической силе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Европарламента Михель Галер.

Европарламентарий написал о том, что встретил Виталия Кличко вместе с Юлией Тимошенко на открытии конгресса EPP - European People's Party, который проходит 20-21 ноября в Загребе.

"Я случайно встречаю Виталия Кличко и Юлию Тимошенко по пути на открытие конгресса ЕРР. Оба находятся в оппозиции к новому парламентскому большинству. Посмотрим, что они расскажут", - написал член Европарламента.

Свой пост в Facebook Михаэль Галер сопроводил совместной фотографией с Кличко и Тимошенко.