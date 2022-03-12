Киву подают в международный розыск

Государственное бюро расследований собрало необходимый пакет документов для оглашения нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы в международный розыск.
Об этом ведомство сообщило в субботу.
ДБР обратится к зарубежным коллегам в ближайшее время.
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Вчера бывшие депутаты нашли в Конче-Заспе под Киевом квартиру Кивы.
Илья Кива еще до начала полномасштабного российского вторжения сбежал в Испанию, а 28 февраля появился в программе кремлевского "Первого канала".
9 марта украинские спецслужбы задержали его помощника.
Нардепа подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и пропаганде войны.
Лычаковский районный суд города Львова заочно арестовал Киву.
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