Киву подают в международный розыск

Государственное бюро расследований собрало необходимый пакет документов для оглашения нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы в международный розыск.

Об этом ведомство сообщило в субботу.

ДБР обратится к зарубежным коллегам в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские спецназовцы вывезли Медведчука еще 24 февраля – журналист

Вчера бывшие депутаты нашли в Конче-Заспе под Киевом квартиру Кивы.

Илья Кива еще до начала полномасштабного российского вторжения сбежал в Испанию, а 28 февраля появился в программе кремлевского "Первого канала".

9 марта украинские спецслужбы задержали его помощника.

Нардепа подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и пропаганде войны.

Лычаковский районный суд города Львова заочно арестовал Киву.