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суббота, 12 марта 2022 15:40

Спецтема: Война России против Украины

Киву подают в международный розыск

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Киву подают в международный розыск
Кива бежал в Россию.

Государственное бюро расследований собрало необходимый пакет документов для оглашения нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы в международный розыск.

Об этом ведомство сообщило в субботу.

ДБР обратится к зарубежным коллегам в ближайшее время.

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Вчера бывшие депутаты нашли в Конче-Заспе под Киевом квартиру Кивы.

Илья Кива еще до начала полномасштабного российского вторжения сбежал в Испанию, а 28 февраля появился в программе кремлевского "Первого канала".

9 марта украинские спецслужбы задержали его помощника.

Нардепа подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и пропаганде войны.

Лычаковский районный суд города Львова заочно арестовал Киву.

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