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пятница, 11 марта 2022 00:01

Сбежавшего в Россию Киву арестовали - пока заочно

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Сбежавшего в Россию Киву арестовали - пока заочно
28 февраля Кива появился на кремлевском телеканале.

Лычаковский районный суд города Львова заочно арестовал нардепа от ОПЗЖ Илью Киву.

Об этом суд сообщил 10 марта.

Судья удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Нардепа подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и пропаганде войны.

Новость дополняется.

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