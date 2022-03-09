Помощника Кивы поймали по подозрению в подрыве государственного устройства - СМИ

Панкратьев хотел уехать из страны. Фото: GroZa news

9 марта украинские спецслужбы задержали депутата Полтавского облсовета от ОПЗЖ, помощника нардепа Ильи Кивы Олега Панкратьева.

Об этом сообщило закарпатское издание GroZa news.

Он был задержан по подозрению в подрыве государственной власти.

По информации СМИ, Панкратьев пытался покинуть Украину через западную границу. Его задержали между Хмельницким и Львовом.

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Панкратьев был секретарем постоянной депутатской комиссии областного совета по молодежной политике, спорту и туризму.

Нардепу от ОПЗЖ Илье Киве объявили подозрение в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом в воскресенье сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Кива находится сейчас в России и ходит на эфиры российского "Первого канала".