У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов

В Конче-Заспе под Киевом нашли квартиру нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, сбежавшего в Россию.
Видео опубликовал бывший депутат Дмитрий Линько.
С Линьком в квартиру Кивы приехал глава Радикальной партии Олег Ляшко.
Площадь квартиры - 500 кв. м.
"Нашли незаконное имущество предателя Кивы. Это чудовище за российские рубли накупило себе поместий и квартир. Все они должны быть конфискованы в пользу государства", - сказал Линько.
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Экс-депутат обратился к Киве: "Будем здесь жить".
"Ты лучше расскажи, где ты взял дэньги, чтобы в Конче 500 квадратов квартиру купить, п*дар ты *обаный бл*дь", - сказал Ляшко и назвал Киву агентом ФСБ.
Внимание! Ненормативная лексика!
Илья Кива еще до начала полномасштабного российского вторжения сбежал в Испанию, а 28 февраля появился в программе кремлевского "Первого канала".
9 марта украинские спецслужбы задержали его помощника.
Нардепа подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и пропаганде войны.
Лычаковский районный суд города Львова заочно арестовал Киву.
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