У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов

Квартиру обнаружили в пятницу.

В Конче-Заспе под Киевом нашли квартиру нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, сбежавшего в Россию.

Видео опубликовал бывший депутат Дмитрий Линько.

С Линьком в квартиру Кивы приехал глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Площадь квартиры - 500 кв. м.

"Нашли незаконное имущество предателя Кивы. Это чудовище за российские рубли накупило себе поместий и квартир. Все они должны быть конфискованы в пользу государства", - сказал Линько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские спецназовцы вывезли Медведчука еще 24 февраля – журналист

Экс-депутат обратился к Киве: "Будем здесь жить".

"Ты лучше расскажи, где ты взял дэньги, чтобы в Конче 500 квадратов квартиру купить, п*дар ты *обаный бл*дь", - сказал Ляшко и назвал Киву агентом ФСБ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Илья Кива еще до начала полномасштабного российского вторжения сбежал в Испанию, а 28 февраля появился в программе кремлевского "Первого канала". 9 марта украинские спецслужбы задержали его помощника. Нардепа подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и пропаганде войны. Лычаковский районный суд города Львова заочно арестовал Киву.