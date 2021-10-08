Кива о своем поздравлении Путину: "Украинским политикам нужно поучиться

7 октября Путину исполнилось 69 лет. Кива его поздравил. Фото: НВ

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива публично поздравил президента России Владимира Путина с днем ​​рождения, поскольку уважает его.

Об этом он сказал в комментарии изданию "Новое время".

"Я поздравил в первою очередь человека, у которого есть своя позиция. Который умело свою позицию отстаивает в интересах своего народа и своего государства", - пояснил нардеп.

Добавил, что в оккупации РФ Крыма и части Донбасса виновны якобы сами украинцы.

"Мы бесконечно будем находится в провале и в глубокой заднице пока не начнем искать проблематику в самих себе, и решать проблемы в себе в первую очередь", - сказал Кива, добавив, что Крым якобы "сдали".

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Также Кива считает, что несмотря на агрессию РФ именно Украина должна пытаться найти какие-то компромиссы для налаживания отношений.

"Сегодня они (российская власть. - Gazeta.ua) находятся для нас в положении противника, завтра - это наши прямые стратегические союзники и экономические партнеры. Мы должны научиться подавлять свою гордыню, находить компромиссы, садиться и искать точки соприкосновения", - считает нардеп.

Отвечая на вопрос, должен ли Путин понести ответственность за сбитый на Донбассе пассажирский Boeing рейса MH17, Кива заявил, что причастность к этому России - всего лишь "предположения".

7 октября Илья Кива поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с 69-летием. На видео Кива на русском называл Путина "лидером дружественно народа". Нардеп пожелал врагу Украины "сил и здоровья". "Поздравили" Путина и в Верховной Раде, назвав его "х*йлом". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.