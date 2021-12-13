Кива хочет запретить ходить в Раду журналисту Мокрыку

В феврале нардеп Кива использовал нецензурную лексику в отношении журналиста в кулуарах парламента.

Народный депутат от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива обратился в Комитет по свободе слова по поводу лишения журналиста Bihus.info Данила Мокрыка аккредитации в Верховной Раде.

Вопрос комитет будет рассматривать на заседании 15 декабря, пишет Детектор медіа

Журналист получил приглашение на это заседание и планирует присутствовать.

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1 декабря Bihus.info опубликовали материал о деньгах и золоте, якобы найденном во время обыска в доме Кивы. Впоследствии редакция принесла извинения и признала, что часть фото, полученных от источника в правоохранительных органах, касается другого дела.

В феврале Кива обматерил Мокрыка, который спросил нардепа об отмывании денег через конвертационные центры. В апреле журналист публиковал расследование о поддельной научной диссертации Кивы.