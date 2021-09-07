Кива хочет быть адвокатом

 
Ексклюзивы
1/5
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 72
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 369
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 378
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 513
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 180
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1179
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1089
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 612
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 477
Фото
Все фото
10
3
10
6
9
Журналистам ограничили доступ к &quot;слугам народа&quot;
Журналистам ограничили доступ к "слугам народа"
Конец эпохи бедности: мать &quot;слуги народа&quot; приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
&quot;Опять, как в 1937-ом?&quot;: Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
&quot;Северный поток-2&quot; несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Видео
Все видео
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1305
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1188
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2061
Колонка
06 сентября 2021
Просмотров: 540
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 16:20

Кива хочет быть адвокатом

  Комментировать
Кива хочет быть адвокатом
Если Кива станет адвокатом, то получит привилегии. Фотоколлаж: bihus.info

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в январе сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщает Bihus.Info.

Информация об этом содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Но экзамен - лишь один из этапов. После него кандидат должен пройти шесть месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице

Лицо, которое проходит стажировку, должно выполнить план стажировки - подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д. - и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона, ознакомиться с отчетом и утвердить его.

Теоретически Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да - он получит привилегии. Например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов, рассказала адвокат Мария Музычка.

16 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.

Журналисты выяснили, что в диссертации Киви - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников и поддельные справки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кива хочет быть адвокатом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Тысячи тайных сотрудников и опасные операции - создали военную разведку

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 9424
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 8343
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 7704
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 4860
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3483
Политика
Большинство нардепов отходят от "Голоса" - выбрали себе руководство
Большинство нардепов отходят от "Голоса" - выбрали себе руководство Просмотров: 180
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
 Просмотров: 72
Разумков подает сигналы во время голосований - "Опора"
Разумков подает сигналы во время голосований - "Опора" Просмотров: 369
В партии Зеленского написали хвалебную оду диктатору Лукашенко
В партии Зеленского написали хвалебную оду диктатору Лукашенко Просмотров: 504
Россия пытается дискредитировать результаты визита Зеленского в США - эксперт
Россия пытается дискредитировать результаты визита Зеленского в США - эксперт Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
3
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
3
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
3
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
2
Выполнить обещание Зеленского пока не удается - "слуга"
Голосов: 8192
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть