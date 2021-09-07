Кива хочет быть адвокатом

Если Кива станет адвокатом, то получит привилегии. Фотоколлаж: bihus.info

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в январе сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщает Bihus.Info.

Информация об этом содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Но экзамен - лишь один из этапов. После него кандидат должен пройти шесть месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее пяти лет.

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Лицо, которое проходит стажировку, должно выполнить план стажировки - подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д. - и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона, ознакомиться с отчетом и утвердить его.

Теоретически Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да - он получит привилегии. Например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов, рассказала адвокат Мария Музычка.

16 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ. Журналисты выяснили, что в диссертации Киви - научные статьи, напечатанные на вымышленных страницах сборников и поддельные справки.