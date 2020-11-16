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понедельник, 16 ноября 2020 14:48

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

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Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Решение от 12 мая 2020 года отменили из-за многочисленных процессуальных нарушений. Фото: "РБК-Украина"

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Суд направил решение на повторное рассмотрение в Печерский райсуд Киева.

Решение от 12 мая 2020 года отменили из-за "многочисленных процессуальных нарушений и неподтвержденности подозрения", заявила председательствующая судья Ольга Юрдыга во время заседания.

Ранее Печерский райсуд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела по узурпации власти.

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18 февраля 2014 года произошли столкновения на ул. Шелковичной, Липской, Институтской. Тогда за день погибло по меньшей мере 22 человека, тысячи получили ранения.

20 февраля "Беркут", который всю ночь штурмовал Майдан, неожиданно покинул занятые позиции и двинулся в направлении ул. Институтской. Активисты восприняли это как отступление и, пойдя следом, попали под прицельный обстрел. Число погибших возросло до десятков. Люди гибли от выстрелов в шею, голову, грудь.

Во время столкновений 18-20 февраля 2014 года погибло 73 мирных жителя.

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