Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады

В центре Киева днем раздавались взрывы. Фото: Офис президента Украины

Во вторник, 5 октября, в центре столицы гремели взрывы. Громкие звуки напугали киевлян.

Информацию о взрывах распространяли в соцсетях.

Соответствующее видео обнародовал и "Киев Оперативный" в Telegram.

"Друзья, кто знает, что это за взрывы в центре?", - спрашивает автор поста.

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Как выяснилось, никакой опасности не было. То, что киевляне приняли за взрывы, оказалось эхом приветственного салюта. Он предусматривает 21 артиллерийский залп, пишет ТСН.

"Это не взрыв, то в Мариинском парке (возле Верховной Рады. - Gazeta.ua) проходила встреча президента Израиля", - сообщила пресс-служба полиции Киева.

5 октября президент Израиля Ицхак Герцог совершил первый государственный визит в Украину. Во время него он выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру. В Украине Герцог будет до 7 октября.