Генпрокуратура выяснила причину взрыва боеприпасов в Калиновке

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 837
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 639
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1980
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 936
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1143
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4383
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3321
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 225
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
3
5
6
8
10
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
С реки выловили Volkswagen с водителем в салоне
С реки выловили Volkswagen с водителем в салоне
Украинцы разбились в Венгрии
Украинцы разбились в Венгрии
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Легковушка влетела в мусоровоз: фото и видео смертельного столкновения
Легковушка влетела в мусоровоз: фото и видео смертельного столкновения
Видео
Все видео
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3267
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 792
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2673
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1323
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 810
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 486
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 14:30

Генпрокуратура выяснила причину взрыва боеприпасов в Калиновке

  Комментировать
Генпрокуратура выяснила причину взрыва боеприпасов в Калиновке
Особое внимание уделяют сбору доказательств совершения поджогов диверсионно-разведывательными группами РФ. Фото: etcetera.media

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48-м арсенале Минобороны вблизи Калиновки в Винницкой области в 2017 году стала диверсия.

Продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в 2015-2018 годах на других военных складах хранения боеприпасов, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. В частности складов ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово, Ичне и Балаклее.

"Версия совершения взрыва проникновением постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается доказательствами и выводами полученных судебных экспертиз. А также протоколами негласных следственных действий, допросов свидетелей и осмотров", - говорится в сообщении.

С учетом боевых действий на временно оккупированных территориях особое внимание уделяют сбору доказательств поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями ДНР и ЛНР. Сейчас ожидают ответ от компетентных органов Чешской Республики относительно взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице.

Во всех процессах последовательно проверяют причастность к совершению преступления воинских должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи и халатное отношение военных к выполнению служебных обязанностей. Нескольких привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах подозревают в служебной халатности и бездействии, которые привели к тяжелым последствиям пожаров на складах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К взрывам на военных складах в Украине причастна РФ - Bellingcat

С 2014-го по 2019 год в Украине пять раз взрывались склады: в Кривом Роге, Сватово, Ичне, Калиновке и Балаклее.

Взрывы на складе вооружений во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. В этом году в апреле чешское руководство обвинило в подрыве складов Россию. Прага выслала 18 сотрудников посольства РФ. Подозревает их в работе на спецслужбы. Россия причастность к взрывам отрицает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генпрокуратура выяснила причину взрыва боеприпасов в Калиновке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве начали расстреливать евреев

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 29035
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 11628
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 7479
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 6192
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 5814
Происшествия
Умерла вторая пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом
Умерла вторая пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом Просмотров: 36
С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание"
С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание" Просмотров: 45
Мариупольца осудили за пропаганду войны в соцсети
Мариупольца осудили за пропаганду войны в соцсети Просмотров: 135
Труп фельдшера нашли в выгребной яме
Труп фельдшера нашли в выгребной яме Просмотров: 612
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
3
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
Голосов: 44
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть