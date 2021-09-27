Генпрокуратура выяснила причину взрыва боеприпасов в Калиновке

Особое внимание уделяют сбору доказательств совершения поджогов диверсионно-разведывательными группами РФ. Фото: etcetera.media

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48-м арсенале Минобороны вблизи Калиновки в Винницкой области в 2017 году стала диверсия.

Продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в 2015-2018 годах на других военных складах хранения боеприпасов, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. В частности складов ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово, Ичне и Балаклее.

"Версия совершения взрыва проникновением постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается доказательствами и выводами полученных судебных экспертиз. А также протоколами негласных следственных действий, допросов свидетелей и осмотров", - говорится в сообщении.

С учетом боевых действий на временно оккупированных территориях особое внимание уделяют сбору доказательств поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями ДНР и ЛНР. Сейчас ожидают ответ от компетентных органов Чешской Республики относительно взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице.

Во всех процессах последовательно проверяют причастность к совершению преступления воинских должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи и халатное отношение военных к выполнению служебных обязанностей. Нескольких привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах подозревают в служебной халатности и бездействии, которые привели к тяжелым последствиям пожаров на складах.

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С 2014-го по 2019 год в Украине пять раз взрывались склады: в Кривом Роге, Сватово, Ичне, Калиновке и Балаклее. Взрывы на складе вооружений во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го. В результате первого погибли два человека. В этом году в апреле чешское руководство обвинило в подрыве складов Россию. Прага выслала 18 сотрудников посольства РФ. Подозревает их в работе на спецслужбы. Россия причастность к взрывам отрицает.