Киев не подготовился к встрече Зеленского и Байдена - Бессмертный

Роман Безсмертный: "Одна из причин оттягивания даты – Киев не готов". Фото: Тарас Подолян

Госдеп и президент США Джо Байден не разъяснили своих действий Киеву, из-за чего возникли проблемы в отношениях государств. Украина не ведет никакой подготовки к встрече Зеленского с американским коллегой.

Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат Роман Бессмертный.

Не важно, чтобы встреча Зеленского и Байдена состоялась в июле, считает он.

"Нам важна политика, которую проводит президент Зеленский. Надо четко определить, что Госдеп и президент Байден совершенно правы относительно озвученных ими позиций. Однако решение Вашингтона, в частности относительно "Северного потока-2" (США решили не вводить санкции против оператора "Северного потока-2". – Gazeta.ua) не были правильно разъяснены Киеву, что создало в двусторонних отношениях негативные настроения и эмоции".

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Вашингтон ставит на первое место восстановления международной коалиции – прежде всего отношения с Германией. Но он не сделал несколько важных шагов, которые способствовали бы взаимопониманию между ним и Киевом. В частности в который раз оттягивается назначение американского посла в Украине, тогда как после встречи Байдена с Путиным сразу приняли решение о после в Москве.

"Одна из причин оттягивания даты – Киев не готов, подготовка не ведется. Ни публичных дискуссий, ни содержательных совещаний нет. Также безусловно повлияли кадровые решения Киева в области корпоративного права. Сегодня подвисает помощь в секторе безопасности Украины, затормаживаются программы, связанные с военно-промышленными комплексами обоих государств. В частности прибытие в Киев Джорджа Кента временным поверенным – очень серьезный сигнал для власти, потому что это группа быстрого реагирования, работает по странам Центральной Европы. Поэтому этот сигнал нельзя игнорировать", – подитоживает Роман Бессмертный.

США предложили перенести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон с июля на август. Вашингтон предлагает провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Офис президента крайне недоволен этой идеей. Американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось о визите президента Украины в США. Американцы трижды согласовывали с Киевом тексты сообщений сторон. Это произошло после того, как Офис президента неверно передал смысл телефонного разговора Зеленского с Джозефом Байденом.