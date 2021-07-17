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Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ

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Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
США предлагают провести встречу в августе. Фото: president.gov.ua

Визит президента Владимира Зеленского в Белый дом, который должен был состояться в июле, переносят на август.

Такое предложение выдвинул Вашингтон, передает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Киев этой идеей крайне недоволен, сообщили источники издания.

Американская сторона вычеркнула слово "июльский" с украинской сообщения, в котором говорилось о визите президента Украины в США. Американцы трижды согласовывали с Киевом тексты сообщений сторон. Это произошло после того, как Офис президента неверно передал смысл телефонного разговора Зеленского с Джозефом Байденом и приписал американскому лидеру поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

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Владимир Зеленский разговаривал по телефону с Джозефом Байденом 7 июня. Одной из важнейших тем было строительство "Северного потока-2", сообщили в ОП. Также там заявили, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию и важность предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Белый дом опроверг этот тезис. Впоследствии офис Зеленского изменил заявление.

Власти США крайне негативно отреагировали на искажение Офисом президента содержания разговора. Это расценили как манипуляцию Банковой.

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Дата
17
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