Каждый последующий обыск в Чернигове – это минус в рейтинге Зеленского, – эксперт

Обыски в Чернигове и вероятный проигрыш на 206 округе существенно влияют на снижение рейтинга Зеленского. Об этом заявил на своей странице в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий. По его мнению, не следует говорить о противостоянии Зеленского и Порошенко как главной причине снижения уровня поддержки президента.

"Не Порохом единым, так сказать. Складывается впечатление, что кто-то в ОПУ системно работает над снижением рейтинга Зеленского. На минувшей неделе мэр Чернигова Атрошенко и лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко вышли на пресс-конференцию с заявлением о том, что Банковая пошла войной на мэров. К обыскам в Киеве добавились "маски-шоу" в Чернигове. За последние месяцы обысков в Чернигове прошло в 5 раз больше, чем за последние шесть лет. Атрошенко не только не пошел на шантаж, но и открыто заявил об этом на всю страну. Теперь Банковая оказалась в ситуации, когда каждый последующий обыск в Чернигове – это минус пункт в рейтинге Зеленского", – заявил Голобуцкий.

Эксперт напомнил, что Офис президента требовал от Атрошенко выполнения ряда условий в обмен на ослабление давления. В частности, разорвать политический союз с Кличко, который воспринимается Банковой как политический оппонент. А также сдать Офису 206 округ, на котором общий кандидат от "УДАРа" Кличко побеждает на выборах. Атрошенко не только не пошел на шантаж, но и открыто заявил об этом на всю страну.

"Зеленскому будет очень сложно объяснить черниговцам, почему он давит на одного из самых рейтинговых мэров Украины. Атрошенко имеет 80% поддержки в регионе. Черниговщина уже имела депутата-парашютиста Микитася, который покинул регион, как только победил. Сейчас Банковая, по моей информации, снова планирует поставить его кандидатом.

Сочетание этих двух факторов – ручной Микитась Банковой и ее давление на своего для черниговцев Атрошенко - прямо бьет по рейтингу президента", - отметил Голобуцкий.

То есть на снижение рейтинга Зеленского влияет не только конфликт с Порошенко, отмечает эксперт. Он уверен, что падение рейтинга президента из-за полной утраты доверия в одном из регионов, а также проигрыш выборов с треском любого кандидата от Банковой на 206 округе – вопрос ближайших месяцев.