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воскресенье, 26 декабря 2021 20:42

Казарин о деле против Порошенко: Зеленский открывает собственный "ящик Пандоры"

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Казарин о деле против Порошенко: Зеленский открывает собственный &quot;ящик Пандоры&quot;
Журналист намекнул, что Зеленский приравнивает себя к Януковичу, преследуя сильных политиков. Фото из открытых источников

Журналист спрогнозировал возможные последствия для президента из-за преследования политических оппонентов

Дело против пятого президента Петра Порошенко может стать для шестого президента Владимира Зеленского бумерангом. Об этом пишет журналист Павел Казарин в колонке на УП.

Шестой президент сам обрек себя на параллели с четвертым. Уголовное дело против обладательницы второго рейтинга в стране раньше заводил только Виктор Янукович. Заключение Юлии Тимошенко стало главным препятствием на пути подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Весь 2013 европейцы уговаривали официальный Киев выпустить главу оппозиции из колонии. Но Виктор Янукович был непреклонен, отказался отпускать Тимошенко в Германию – и в конце концов сам переехал в Ростов.

Дело против Порошенко рискует стать аналогичным шпагатом уже для Зеленского. Если главе государства удастся повторить достижения Януковича, то вряд ли с приговором согласятся симпатики пятого президента.

"Дискуссия как защититься от России рискует изменить разговор о том, как не превратиться в Россию. Политика снова может выплеснуться из кабинетов на улице. Будь Зеленский на Майдане – он мог бы учесть этот момент. Но его там не было", – напомнил Казарин.

Журналист также пишет, что обвинение против Порошенко ставит под вопрос легитимность всего, что было сделано во время его каденции.

"Получается, что отражение агрессии, декоммунизация, получение Томоса и многое другое стали результатом правления государственного изменника? Сама постановка вопроса делает ценность всего достигнутого – минимальной", – отмечает Казарин.

Владимир Зеленский может думать, что судебный приговор будет касаться конкретного человека, но в глазах очень многих этот процесс подвергнет сомнению весь период жизни страны с 2014 по 2019 год - отмечает автор.

Учитывая, что назначенный президентом генпрокурор нашел повод не подписывать подозрение Петру Порошенко – окружение Зеленского прекрасно понимает риски этой ситуации.

Учитывая, что подозрение все-таки было подписано – самому Зеленскому об этих рисках никто не решается рассказать, считает Казарин.

"Если посвятить каденцию борьбе с предшественниками, то большой шанс, что на следующих выборах предшественником станешь уже ты сам. "Здравствуйте, меня зовут Пандора и сегодня у нас видео с распаковкой", – наконец-то иронизирует Павел Казарин.

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Дата
26
декабря

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