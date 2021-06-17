Катастрофа МН17: рассказали об обстреле Украины с российской территории

Сторона обвинения по делу МН17 рассказала о артиллерийских обстрелах с территории России. Фото: DW

Во время заседания суда в Нидерландах по делу сбивания самолета рейса МН17 в Донецкой области продемонстрировали перехваченную разговор между обвиняемыми Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым.

Так, на записи от 17 июля 2014 в 09.31 полковник ГРУ Генштаба ВС РФ, глава "ГРУ ДНР" Дубинский сообщает подполковнику ГРУ Пулатову о том, что сейчас к нему "Крот" (другой обвиняемый по делу - Леонид Харченко) привезет зенитно ракетный комплекс "Бук-М", который надо поставить в район Первомайского.

Пулатов также просит Дубинского обеспечить артиллерийский удар по территории России по скоплению украинских военных возле села Григорьевка Донецкой области в непосредственной близости от российско-украинской границы.

"Пулатов спрашивает, может ли "восточный сосед" устроить украинской армии ад возле Григоривки. А Григорьевка - это село в Степановка, у российско-украинской границы. В других перехваченных разговорах также содержатся запросы "ДНР" о артиллерийской поддержке с русской стороны", - отметил государственный прокурор Вард Фердинандуссе.

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Прокурор отметил, что по состоянию на 16 июля украинская сторона продвигалась со стороны Григоривки в направлении Мариновки недалеко от границы с РФ.

"Многие источники утверждают, что" ДНР "получила боевую поддержку в форме артиллерийского огня с территории РФ. Россия это отрицает", - заявил Фердинандуссе.

Также на заседании продемонстровалы сообщение от СБУ и британского вещателя BBC о том, что в то время по украинским позициям у Мариновка с территории РФ велся артиллерийский огонь.

Сторона обвинения сообщила о расследовании группы Bellingcat по артиллерийских ударов с территории РФ по целям на территории Украины.

"Расследователи установили 136 мест, по которым велся огонь и 133 места на территории РФ, откуда осуществлялись артиллерийские обстрелы", - говорилось в сообщении.

В то же время, нидерландская военная разведка (MIVD) и британский аналитический центр RUSI подтверждают факты артиллерийских обстрелов целей в Украине с территории РФ.

По словам Фердинандуссе, информация о артиллерийского огня с территории РФ по украинским целях содержится в деле и важна для оценки перехваченных переговоров и коммуникации, которая была в то время между "ДНР" и Москвой.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 года возле города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы. Международная группа криминалистов, созданная для расследования трагедии малазийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством. В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" возобновляются слушания по делу о катастрофе. Слушания проходят при отсутствии всех 4 обвиняемых: россиян Пулатова, Гиркина - Стрелкова -, Дубинского и украинца Леонида Харченко.