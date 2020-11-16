Карантинный бунт: Шмыгаль решил вызвать "на ковер" мэров

Некоторые города отказались соблюдать карантина выходного дня. Фото: Украинская правда

На фоне протестов против карантина выходного дня премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 16 ноября, собирает на онлайн-встречу мэров крупных городов.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок".

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По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, первый карантин выходного дня прошел спокойно. Но в дальнейшем власти должны учесть ошибки и не принимать подобные решения в спешке. Ведь предпринимателям нужно время, чтобы подготовиться к новым условиям работы.

В Комитет уже обратились нардепы из проектом постановления, которое обязывает Кабмин сообщать о новых ограничениях не позднее чем за неделю до того, как предполагают ввести.

Решение о карантине выходного дня приняли, чтобы замедлить эпидемию коронавируса. По всей Украине должно было все закрыться, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. И хотя часть городов отказались выполнять новые ограничения, подавляющее большинство заведений не работала.

В понедельник, 16 ноября, от 00:00 Украина после 2 дней жесткого карантина выходного дня переходит на обычный карантин. Правительство ввело противоэпидемические ограничения, которые ранее касались оранжевой зоны карантина, отныне для всех регионов страны. Усиленные ограничения для борьбы со стремительным распространением Covid-19 будут действовать как минимум до 30 ноября 2020 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров 11 ноября. Карантин выходного дня в Украине больше всех нарушали во Львовской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Тернопольской областях и в Киеве. В целом по стране зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мер.