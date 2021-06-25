Каким образом подпись Байдена появился в электронной петиции

Подпись Байдена появилась в результате хакерской атаки. Фото: pexels.com

В Госспецсвязи пояснили хакерской атакой появление подписи Biden Joe в электронной петиции.

Петиция содержала призыв уволить заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Проверить петицию Госспецсвязи поручил Офис президента.

"Во время аудита, который проводится специалистами Госспецсвязи по обращению Офиса президента Украины по манипуляциям с голосованием за электронную петицию, установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированного квалифицированным предоставляющим электронных доверительных услуг АО КБ "Приватбанк", - говорится в сообщении.

Для такого нужно было похитить электронный ключ, провести дорогостоящую хакерскую атаку с несколькими месяцами подготовки и иметь связи с людьми, у которых есть доступ к генерированию ключей.

Специалисты Госспецсвязи начали проверку системы электронных доверительных услуг.

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"Сейчас исследуется система выдачи ключей АО КБ "Приватбанк" на соответствие требованиям безопасности. Такая же профилактическая комплексная проверка ждет всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. По ее итогам, в случае необходимости, будут разработаны планы совершенствования соответствующих систем защиты и предоставлен публичный отчет общественности, ведь мы хорошо понимаем, что в современном мире, который стоит на пороге кибервойны, такие попытки будут нередки", - говорится в сообщении.

18 июня петиция за увольнение заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь она попасть на стол президенту Владимиру Зеленскому.