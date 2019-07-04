Как в водах Черного моря появилась тень агрессора

На прошлой неделе окончательно образовался расклад сил в Европе, который многие и так понимали, но стеснялись о нем говорить. Голосование по восстановлению прав российской делегации в ПАСЕ подтвердило и без того очевидный союз западноевропейских "прагматиков" с евроазиатскими автократиями, практически единогласно поддержавших возвращение Кремля в круг вершителей судьбы континента.

Тот же самый союз давно уже действует и в Украине, пытаясь поставить нашу страну на колени перед основным игроком на рынке газа – "Газпромом", лишив статуса транзитной державы. С северного направления трубопровод строит первый "прагматик" Европы - Германия, с южного – главная автократия - Турция.

Однако, прошенные нами участники рынка уверены, великая российская газопроводная удавка на шеи Украины не сможет затянуться, если наша страна успешно реализует проекты по вводу в эксплуатацию новых месторождений газа. И после нескольких лет спячки и неудачных попыток госкомпании "Укргазовыдобування" существенно нарастить производство, правительство наконец перешло к активным действиям. В 2019 году уже состоялось три раунда онлайн аукционов по распределению перспективных участков недр, а также собраны заявки на десять стратегически важных участков, для разработки которых государство предлагает инвесторам соглашения о разделе продукции.

Главный из этих участков находится на море близ Одессы, и называется "Дельфин". Вокруг него сейчас развернулась настоящая схватка – две американские компании Trident Acquisitions (созданная крупными американскими инвесторами, которых в Украине представляет экс-нардеп российской Госдумы Илья Пономарев) и Frontera Resources (которую связывают с народным депутатом Игорем Кононенко и Владимиром Игнащенко, советником министра энергетики), одна украинская Укрнефтебурение (согласно сообщениям в СМИ к ней имеют отношение бизнесмены Игорь Коломойский, Павел Фукс и нардеп Виталий Хомутынник) и еще одна – азербайджанская Caspian Drilling Company (которую относят к орбите влияния нардепа Андрея Иванчука и его друга детства экс-премьер-министра Арсения Яценюка). Последняя, строго говоря, не является нефтяной компанией, она сама нигде ничего не добывает, но является опытной сервисной организацией, начавшей буровые работы на Каспии еще в советское время, и превратившуюся в итоге в "дочку" государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Полностью контролируемая государством, которое при необходимости сделать выбор между декларациями о поддержке суверенитета Украины и российскими нефтегазовыми интересами сделало уверенный выбор в пользу последних, дав Кремлю в Страсбурге столь необходимые ему голоса.

Именно азербайджанская госкомпания и стала неожиданно фаворитом украинского конкурса. Неожиданно появившись, с непонятными целями. Почему непонятными? - Потому что для сервисных предприятий весьма нетипично участвовать в проектах по добыче; они обычно предпочитают выполнять контракт по бурению, не беря на себя геологических рисков, которых на участке "Дельфин" весьма и весьма много.

Однако все эти непонятности легко объясняются, если учесть, кто именно пригласил CDC на конкурс. Как говорят не под запись участники конкурса, это был никто иной, как хорошо известный на украинском нефтегазовом рынке Ильхам Мамедов, который "передал приглашение" через действующего министра энергетики Игоря Насалика.

Многолетний глава "Лукойл-Украина" является представителем интересов российского нефтяного гиганта в нашей стране, сохранив для него стратегически важный нефтехимический завод "Карпатынефтехим". И г-н Мамедов, и глава Лукойла г-н Алекперов – азербайджанцы по национальности, и имеют достаточно большое количество связей с госорганами Азербайджана, чтобы попросить их о небольшой услуге – скрыть заход Лукойла на украинский шельф за контролируемой ими госкомпанией. Для самой SOCAR это было бы несолидно, а вот для "дочки" - почему бы и нет, в излюбленном путинском "гибридном" стиле всегда можно откреститься, и списать на частную инициативу менеджмента.

Тем более, что в отличие от SOCAR, никогда не вкладывавшей в добычу за пределами Каспия, интересы Лукойла в Азовско-Черноморском регионе хорошо известны. Эта компания имеет как нефтеперерабатывающие, так и нефтедобывающие активы в Румынии, имеет морской лицензионный блок на румынском шельфе, входила и в проекты на Азове. Она зашла в Ирак в разгар войны с американцами, в Венесуэлу (в лучшие годы чавистского режима), их большая активность на Каспии четко коррелирует со сговорчивостью в переговорах с Кремлем президента Азербайджана Алиева. Только что она начала реализацию нового шельфового проекта – не случайным ли после этого стало "правильное" голосование Азербайджана в ПАСЕ? А в нашем регионе Лукойл, скорее, пока инвестировала, лишь чтобы блокировать успех наиболее многообещающих проектов – как на черноморском шельфе, так и по разработке сланцевых месторождений Румынии. Вряд ли это тоже простая случайность.Сегодня маски приоткрываются. Насколько нужно Украине отдавать право по разработке стратегически важного газового ресурса, столь важного в противостоянии с Россией, в руки государства, которое неоднократно доказывало свои союзнические отношения с агрессором, и верить финансовым обещаниям одного из самых близких к Кремлю инвесторов? В том есть большие сомнения. Впрочем, у правительства Украины, постоянно подчеркивающего свой патриотизм, есть все возможности, чтобы разобраться. До подведения итогов конкурса, чтобы выяснить кому в этом случае будет отдано предпочтение - как обычно отечественным лоббистам вроде Фукса, Кононенко и Иванчука или американским компаниям, которые смогут реально развивать это направление, осталось совсем немного.