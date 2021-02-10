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среда, 10 февраля 2021 10:40

Как украинцы относятся к закрытию каналов Медведчука - опрос

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Как украинцы относятся к закрытию каналов Медведчука - опрос
В общем о решении президента применить санции, которые ранее определило СНБО знают 78% респондентов. Фото: pixabay.

49% украинцев выступают за прекращение работы каналов 112, NewsOne, ZIK.

Не поддерживают такое введение 41% опрошенных людей, сообщили в данных опроса Социологической группы "Рейтинг".

В общем о решении президента применить санции, которые ранее определило СНБО знают 78% респондентов.

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Среди тех, кто об этом знает, 57% поддерживают, а критикуют 37%.

Также опрос свидетельствует, что 72% людей поддерживают то, чтобы государство ввело санкции против граждан Украины, если их деятельность вредит интересам государства. Среди них это однозначно поддерживают 46%, а скорее поддерживают, чем нет - 26%. Если есть доказательства того, что такие люди причастны к сепаратизму, или терроризму, то санкции против них поддерживают 85%, из которых 67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают.

Опрос провела Социологическая группа "Рейтинг" 6-8 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI - телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Вместо трех заблокированных телеканалов, так называемого "пула Медведчука" планируется создать один. В сеть попал документ, который якобы руководство холдинга "Новости", куда входят телеканалы Тараса Козака "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", отправило своим сотрудникам. В нем говорится о создании в скором времени нового телеканала на базе этих трех.

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