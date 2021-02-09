У Медведчука хотят создать один телеканал вместо трех заблокированных

Вместо трех заблокированных телеканалов, так называемого "пула Медведчука" планируется создать один.

В сеть попал документ, который якобы руководство холдинга "Новости", куда входят телеканалы Тараса Козака "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", отправило своим сотрудникам. В нем говорится о создании в скором времени нового телеканала на базе этих трех, письмо опубликовало издание Vesti.

Планируется создание нового телеканала

"Повторюсь, что сейчас мы намерены создать новый телеканал со всеми вами в качестве его учредителей. Это значит, что уже на следующей неделе будет создана новая компания, учрежденная членами коллектива телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Учредителями нового телеканала в равных долях могут стать все без исключения сотрудники незаконно закрытых каналов, которые изъявят такое желание", – говорится в сообщении.

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Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено.