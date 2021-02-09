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среда, 10 февраля 2021 00:32

У Медведчука хотят создать один телеканал вместо трех заблокированных

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Вместо трех заблокированных телеканалов, так называемого "пула Медведчука" планируется создать один.

В сеть попал документ, который якобы руководство холдинга "Новости", куда входят телеканалы Тараса Козака "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", отправило своим сотрудникам. В нем говорится о создании в скором времени нового телеканала на базе этих трех, письмо опубликовало издание Vesti.

  Планируется создание нового телеканала
Планируется создание нового телеканала

"Повторюсь, что сейчас мы намерены создать новый телеканал со всеми вами в качестве его учредителей. Это значит, что уже на следующей неделе будет создана новая компания, учрежденная членами коллектива телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Учредителями нового телеканала в равных долях могут стать все без исключения сотрудники незаконно закрытых каналов, которые изъявят такое желание", – говорится в сообщении.

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Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено.

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