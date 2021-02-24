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среда, 24 февраля 2021 12:02

Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука - опрос

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Как украинцы относятся к санкциям против Медведчука - опрос
Первый раз о таком решении слышат 25%. Фото: pixabay

Действие санкций против кума Путина Виктора Медведчука и его жены поддерживают 58% украинцев.

Знают об их введении 75%, среди которых 40% хорошо знают, 35% - что-то слышали, об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

"58 процентов поддерживают решение СНБО, 28 процентов - не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знают об этом решении, 73 процента говорят о его поддержке, 23 процента - противоположного мнения", - сообщили в результатах.

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Впервые о таком решении слышат 25%. В то же время 52% опрошенных считают, что решение о санкциях вызвано пророссийской позицией депутата. 30% думают, что это разборки между олигархами. 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% убеждены, что это указание со стороны США, а 10% говорят о давлении на оппозицию.

Исследования проводились 22-23 февраля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2500 человек от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ввели санкции на 3 года. Против этих лиц санкции применили в рамках уголовного производства по поводу финансирования терроризма. Его расследует СБУ. Под санкции попали компании, зарегистрированные в Португалии, Молдове и других странах. Наложили санкции на 5 компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву.

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