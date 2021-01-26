Как Украина может использовать решение Европейского суда по российской агрессии в Грузии

ЕСПЧ вынес решение в пользу Грузии. Фото: УНИАН

Решение Европейского суда о виновности России в оккупации Южной Осетии и Абхазии является не более чем очередным международным визнаннямии как оккупанта, сказал в комментарии Gazeta.ua директор Международного института демократии Сергей Таран.

"То, что российские войска находятся на территории Грузии, ни у кого из государств не вызывает сомнений. Именно это присутствие и стало причиной санкций. Они и являются признанием российской оккупации. Так как и признана оккупация Крыма, имея конкретные последствия.

Но не все составляющие судебной жалобы Грузии поддержали. Это зависело от особенностей юридической процедуры, формулировок и тому подобное. России нечего заявлять о победе, потому что все остальные пункты признали. Но решение в целом не оказывает значительного влияния. Не надо переоценивать выводы международных судов. Они тянутся долго, но по сути является лишь информационным фоном для проблем. Решения не являются обязательными к исполнению, потому что нет инструментов - исполнительной службы или полиции. Украина использует опыт Грузии по делу против России по оккупации Крыма. Нужно иметь реалистичные ожидания. Можем использовать теперь это решение в дипломатии. Постоянно напоминать, что Россию мир признает виновником конфликтов на постсоветском пространстве, в частности в Грузии. Использование информационного фона на всех возможных международных площадках может быть для нас полезным, само решение - нет".

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Европейский суд по правам человека вынес 1-е решение о последствиях российской агрессии против Грузии 2008 года. И Грузия, и Россия сообщили о своей победе. На самом деле ЕСПЧ отклонил лишь 1 из претензий грузинов о нарушении прав человека на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии. Все остальные обвинения суд поддержал.