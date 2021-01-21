ЕСПЧ принял первое решение по войне Грузии и России 2008 года

ЕСПЧ принял решение о российско-грузинских отношениях. Фото: topwar

Европейский суд по правам человека вынес 1-е решение о последствиях российской агрессии против Грузии 2008 года.

Об этом говорится в решении, которое обнародовали на сайте ЕСПЧ.

И Грузия, и Россия сообщили о своей победе. На самом деле ЕСПЧ отклонил лишь 1 из претензий грузинов о нарушении прав человека на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии. Все остальные обвинения суд поддержал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия повышает военную активность - генсек НАТО

Судьи признали Россию ответственной за нарушения прав человека на оккупированных территориях после войны. Также суд отметил, что Абхазия и Южная Осетия все еще остаются под контролем РФ, несмотря на ​​признание их "независимыми".

Россию признали виновной в нарушении основных прав человека: права на жизнь, свободу, защиту собственности, образование, запрет пыток и унижения человеческого достоинства.

Пока что не приняли размер компенсации обеим сторонам.

Литва на государственном уровне приняла новое название Грузии. Теперь страна во всех официальных документах на литовском языке упоминается как Сакартвело.