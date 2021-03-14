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воскресенье, 14 марта 2021 21:32

Как дочь Путина зарабатывает на Covid-19 и что общего у Крыма и Северного Кипра: 5 блогов недели

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Как дочь Путина зарабатывает на Covid-19 и что общего у Крыма и Северного Кипра: 5 блогов недели
Крым обречен на долгие годы стать "серой зоной", которая де-юре будет принадлежать Украине, а де-факто – российским оккупантам, считает Николай Несенюк. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Центр противодействия дезинформации начнет деятельность со следующей недели. Есть одна важная "мелочь". В Украине до сих пор нет четкого понимания, что такое дезинформация и устойчивого подхода к ней. Противодействовать враждебным информационным воздействиям стоит. Однако для этого нужно иметь соответствующие ресурсы, стратегии и компетенции. Иначе благие намерения обречены превратиться в имитацию помпезной борьбы с ветряными мельницами, а сам Центр - на символическую структуру с громким названием, отмечает кандидат философских наук Максим Кияк.

2. Владимиру Зеленскому надо признать, что у него мания величия. Главный ресурс, который нужен сейчас президенту - это тренинги и консультации от союзников. Иногда Зеленскому надо сходить со сцены, садиться в зал и внимательно слушать не социологов, не Ермака, а умных людей из-за границы. А потом менять труппу - и на сцену. Но на этот раз играть за Украину. Только верится слабо, что у него получится, рассуждает политолог Виктор Бобыренко.

3. В 1974 году войска Турции оккупировали северную часть независимого государства Кипр под предлогом "защиты туркоязычных киприотов". Уже скоро как полвека на этой территории провозглашена "независимая республика", которую в мире не признал никто кроме Турции. То же, как по мне, ожидает Крым. Потому что Россия – это не Турция. Это намного хуже. Поэтому Крым обречен на долгие годы, а исторически навсегда, стать "серой зоной", которая де-юре будет принадлежать Украине, а де-факто – российским оккупантам, считает журналист Николай Несенюк.

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4. Кремль ведет агрессивную компанию по продвижению своей вакцины от Covid-19 на мировые рынки. Хотя россиянам прививок не хватает. Российской власти на жизнь пожилых людей наплевать. Меньше пенсионеров - ниже нагрузка на Пенсионный фонд. А вот заработать на мировой беде для кремлевских - святое дело. Вакцину на международные рынки активно продвигают друзья и партнеры младшей дочери Путина Екатерины Тихановой, рассказывает социолог Игорь Эйдман.

5. Болезни способствуют набору лишних килограммов. Если у вас не только появился избыточный вес, но есть потеря работоспособности, ухудшение самочувствия и специфические признаки заболевания - обязательно нужно обратиться к эндокринологу, гинекологу, неврологу. Пройти необходимое обследование, отмечает диетолог Светлана Фус.

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