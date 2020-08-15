Как будут работать школы в условиях коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 405
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1980
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1548
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 495
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 864
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2358
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1467
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18864
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
8
7
6
4
14
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Видео
Все видео
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Сергей Притула идет в мэры Киева
Сергей Притула идет в мэры Киева
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1575
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 864
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1746
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2358
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 279
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
суббота, 15 августа 2020 13:41

Как будут работать школы в условиях коронавируса

  Комментировать

Школы в Украине будут работать с 1 сентября в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.

Во всех остальных - зеленом, желтом и оранжевом, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, принятых для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилам. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила - их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского заинтересовала израильская вакцина от коронавируса

"Красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. человек фиксируется более 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице - более 160 случаев на 100 тыс. населения, пишет "Інтерфакс-Україна"

С понедельника, 17 августа, сроком на 14 дней "красный" уровень эпидопасности устанавливается для городов Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская), Дубно (Ровенская) и районов Городенковского и Косовского (Ивано-Франковская), Костопольского и Ровенского (Ровенская ), Кицманского (Черновицкая).

В Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89719 случаи COVID-19, из них за сутки - 1847.

Автор: ukrinform.ua
 

В Вооруженных силах Украины на коронавирус болеет 401 человек. За последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев.

Всего за время пандемии выздоровели 762 военных.

Киев из-за роста количества больных коронавирусом попал в желтую зону. С 17 августа в столице усилят ограничения и запреты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как будут работать школы в условиях коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Играла в антирелигиозном фильме - актриса получила смертельные ожоги на съемочной площадке

Украинский прыгун установил рекорд чемпионата мира

Над священной книгой 5 лет работали монахи

Запатентовали зубоврачебное кресло

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 45434
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 40025
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
2
 Просмотров: 17307
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
3
 Просмотров: 11898
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 9792
Политика
Меня хотят уволить - председатель ЦИК
Меня хотят уволить - председатель ЦИК Просмотров: 396
Министр Федоров зовет белорусских IT-шников в Украину
Министр Федоров зовет белорусских IT-шников в Украину Просмотров: 198
У пророссийских сил нет шансов. Большинство украинцев считают Россию агрессором и смотрят на Запад - социолог
У пророссийских сил нет шансов. Большинство украинцев считают Россию агрессором и смотрят на Запад - социолог Просмотров: 333
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России 1 Просмотров: 1170
Иран не отказывался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ
Иран не отказывался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ Просмотров: 225
Больше всего комментируют
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
2
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
1
Андрей Чепик - абсурд или сумасшествие? Вся правда о The Best Marketing
Голосов: 17400
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua