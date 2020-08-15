Как будут работать школы в условиях коронавируса

Школы в Украине будут работать с 1 сентября в штатном режиме, за исключением "красных" зон эпидопасности. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.

Во всех остальных - зеленом, желтом и оранжевом, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, принятых для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилам. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила - их надо соблюдать ради здоровья наших детей", - сказал министр.

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"Красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. человек фиксируется более 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице - более 160 случаев на 100 тыс. населения, пишет "Інтерфакс-Україна"

С понедельника, 17 августа, сроком на 14 дней "красный" уровень эпидопасности устанавливается для городов Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская), Дубно (Ровенская) и районов Городенковского и Косовского (Ивано-Франковская), Костопольского и Ровенского (Ровенская ), Кицманского (Черновицкая).

В Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89719 случаи COVID-19, из них за сутки - 1847.

Автор: ukrinform.ua

В Вооруженных силах Украины на коронавирус болеет 401 человек. За последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев.

Всего за время пандемии выздоровели 762 военных.

Киев из-за роста количества больных коронавирусом попал в желтую зону. С 17 августа в столице усилят ограничения и запреты.