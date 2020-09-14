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понедельник, 14 сентября 2020 16:15

Кабмин утвердил "карантинные" правила для выборов

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Кабмин утвердил &quot;карантинные&quot; правила для выборов
Правительство утвердило противоэпидемические меры для местных выборов. Фото: RBC.UA

Правительство утвердило противоэпидемические меры во время проведения местных выборов. Они предусматривают дезинфекцию, температурный скрининг и дистанцию.

Об этом сообщают на Правительственном портале.

"Соответствующим решением, принятым на внеочередном заседании Кабинета министров 14 сентября, установлены дополнительные требования по противоэпидемических мер во время проведения выборов на период действия карантина в связи с распространением COVID-19".

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Согласно документу, на входе в избирательной комиссии будет проводиться опрос о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг. На входе в помещение для голосования должны быть антисептики для рук, а также оборудованы места для утилизации масок.

В помещениях нанесут разметку для соблюдения дистанции не менее 1 м. Потоки избирателей на вход и на выход будут разделены. Рекомендуется одновременное пребывание в помещении не более трех избирателей на один стол для выдачи бюллетеней.

Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Дверные ручки, поручни, сиденья надо дезинфицировать каждые два часа, а влажную уборку проводить каждые четыре часа.

Избиратели перед входом в участок должны обрабатывать руки антисептиками, находиться в респираторе или защитной маске. При этом члены избирательной комиссии могут попросить временно снять маску для подтверждения личности

Рекомендуется не брать детей на избирательные участки. И пользоваться личной ручкой.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции через COVID-19, могут проголосовать по месту пребывания. Для этого надо не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление со справкой о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции, - Gazeta.ua).

В день голосования таких избирателей необходимо самостоятельно предъявить документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины. Члены комиссии, обеспечивающих голосования по месту пребывания, должны быть в масках и перчатках. И после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные могут продолжать работу при отсутствии симптомов заболевания. При наличии контакта с больным без средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии отправляются на самоизоляцию.

После завершения избирательной комиссии в помещении проводится заключительная дезинфекция.

Во время Шестого Донбасс Медиа Форума член ЦИК Сергей Постивий заявил, что введение красной зоны карантина не является поводом для отмены выборов.

Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

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