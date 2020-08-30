ЦИК сообщила дату начала избирательной кампании

5 сентября начнется избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября. Фото: Reuters

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

Соответствующее решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс служба ЦИК в воскресенье, 30 августа.

Вниманию взято постановление ВРУ от 15 июля "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановлением ЦИК от 8 августа № 160 "О первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года ", № 161" О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 "и от 14 августа № 176" О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года.

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Как отмечается, комиссия также внесла изменения в свое постановление от 8 августа "О Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года".

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