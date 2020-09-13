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воскресенье, 13 сентября 2020 16:57

Красная зона не является условием для отмены выборов - ЦИК

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Красная зона не является условием для отмены выборов - ЦИК
На сегодняшний день говорить, что будут какие отмены, у нас пока нет оснований - ЦИК. Фото: https://www.cvk.gov.ua

Введение в том или ином регионе Украины красной зоны карантина не является поводом для отмены в ней выборов.

Об этом во время Шестого Донбасс Медиа Форума заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивий.

"Мы четко должны понимать, что право избирать и быть избранным определены Конституцией и ограничить мы его не можем. Более того, за это предусмотрено уголовное или административное ответственность за препятствование избирательного права ... В частности точно не будет ограничено право избирателей даже при наличии признаков острой респираторной болезни или повышенной температуры более 37,2 градуса, как предлагает МЗ ", - сообщил он.

По словам Поствия, для людей с симптомами заболевания предлагается выделить отдельную кабинку.

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"Для этого мы рекомендовали выделить отдельную кабину и урну, которая после каждого избирателя должна дезинфицироваться ... Наблюдатели и средства массовых коммуникаций могут присутствовать на выборах ... На сегодняшний день говорить, что будут какие отмены, у нас пока нет оснований. Наличие красной зоны не является основанием для того, чтобы признавать выборы, которые там нельзя провести ", - рассказал Поствий.

Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс. Пойдут ли они на пользу местному самоуправлению, почему теперь партии получают полный контроль и или искоренится подкуп? О новациях системы в интервью Gazeta.ua рассказывает Денис Рыбачок - эксперт Комитета избирателей Украины.

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