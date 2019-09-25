Кабмин устроил тотальную чистку топ-менеджеров

Автор: Кабинет министров

Кабинет министров уволил руководителей ряда ведомств.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 25 сентября.

"Хотим оценивать эффективность каждого органа власти и по этой оценке принимать решение о продлении или не продлении сотрудничества с каждым отдельным менеджером. Есть органы, в отношении которых у нас нет сомнений относительно того, что руководители этих органов должны быть уволены", - сказал Гончарук.

Кабмин уволил:

- руководителя Укравтодора Славомира Новака;

- голову Укртрансбезопасности Михаила Ноняка;

- председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина;

- и.о. руководителя Госгеокадастра Александра Краснолуцкого;

- и.о. председателя Гослесагентства Владимира Бондаря;

- руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка;

- председателя Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

- руководителя Нацагентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

- руководителя Госагентства резерва Вадима Мосийчука;

- председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.

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Кабинет министров удовлетворил заявление об отставке с должности председателя Нацполиции Сергея Князева. На его место назначил генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко.