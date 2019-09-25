Кабмин устроил тотальную чистку топ-менеджеров

Кабинет министров уволил руководителей ряда ведомств.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 25 сентября.
"Хотим оценивать эффективность каждого органа власти и по этой оценке принимать решение о продлении или не продлении сотрудничества с каждым отдельным менеджером. Есть органы, в отношении которых у нас нет сомнений относительно того, что руководители этих органов должны быть уволены", - сказал Гончарук.
Кабмин уволил:
- руководителя Укравтодора Славомира Новака;
- голову Укртрансбезопасности Михаила Ноняка;
- председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина;
- и.о. руководителя Госгеокадастра Александра Краснолуцкого;
- и.о. председателя Гослесагентства Владимира Бондаря;
- руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка;
- председателя Государственной архивной службы Татьяну Баранову;
- руководителя Нацагентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко;
- руководителя Госагентства резерва Вадима Мосийчука;
- председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.
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Кабинет министров удовлетворил заявление об отставке с должности председателя Нацполиции Сергея Князева. На его место назначил генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко.
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