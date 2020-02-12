Кабмин создал Долговое агентство: что это за учреждение

Такая модель уже работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции. Фото: finpost.com.ua

Чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых займов Кабинет министров создал Долговое агентство.

Об этом премьер Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

"За 2019 реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - написал глава правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто получил самую большую зарплату в правительстве

По его словам, создание этого агентства - необходимое условие для выполнения Плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", - сказал Гончарук.

Ранее Гончарук анонсировал сокращение государственного аппарата минимум на 10% в 2020 году.