В правительстве анонсировали сокращение чиновников

Сокращения состоятся в этом году.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% сократим весь государственный аппарат", - рассказал глава правительства.

Также премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.