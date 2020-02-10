В правительстве анонсировали сокращение чиновников

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% сократим весь государственный аппарат", - рассказал глава правительства.
Также премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.
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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.
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