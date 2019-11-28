Кабмин рассчитается с долгами по зарплатам учителям и врачам

Гончарук отдаст долги по зарплатам. Фото: РБК

Кабинет Министров Украины выделил почти 500 миллионов гривен на выплату задолженности по заработной плате медикам и учителям.

Задолженность в большинстве регионов возникла из-за ошибок в планировании, злоупотребление ресурсом и неэффективном использовании средств, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТСН.

В четверг премьер пообещал провести селекторное совещание с руководителями областей, на которой будут рассмотрены причины задолженности в каждом отдельном случае и пути решения проблемы.

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Также, на заседании правительства принято решение не поднимать тарифы на газ для населения в течение этой зимы. По словам Гончарука, Кабмин договорился с НАК "Нафтогазом" на период отопительного сезона цена на энергоноситель не будет колебаться.