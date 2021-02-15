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понедельник, 15 февраля 2021 16:41

Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий отставку Сытника - ЦПК

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Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий отставку Сытника - ЦПК
Увольнение Сытника-личное решение президента, который таким образом отреагировал на начало расследования по закупке Минздрава Covid-вакцин. Фото: "УНИАН"

Кабмин подготовил законопроект, который позволяет уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Предложенная процедура также гарантирует президенту Владимиру Зеленскому избрание подконтрольного ему директора НАБУ, сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин. По его словам, увольнение Сытника - личное решение президента, который таким образом отреагировал на начало расследования по закупке Минздравом Covid-вакцин.

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"Соответствующая правка при устном предложении одного из министров была добавлена в законопроект, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ. Люди, вложившие этот треш президенту, развели его, как ребенка. Правда, это ни в коей мере не оправдывает Зеленского. В конце концов, это решение президента - слушать Ермака, Татарова, Степанова и Авакова, а не самому документы читать", - написал он.

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Если такое решение будет принято, - это нарушит меморандум Украины с МВФ, а также повредит отношениям с США и ЕС. Согласно предварительной информации, соответствующую поправку в законопроект внес министр юстиции Денис Малюська.

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Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу через частную фирму-посредника.

Сначала ГП "Медицинские закупки" вело переговоры по закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3. Затем директор предприятия Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов вмешался в процесс закупки. Обнародованная цена 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире. На основании этого он обратился в НАБУ.

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