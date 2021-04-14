Кабмин назначил председателя налоговой. Также дал должность Милованову

Алексей Любченко возглавлял налоговую с прошлого года. Тогда его назначали без конкурса. Фото: @TaxUkraine

Кабинет министров назначил 49-летнего Алексея Любченко на должность председателя Государственной налоговой службы. Также назначил бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова и.о. гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом сообщил в среду постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Председателя ДПС назначили сроком на 5 лет, с 20 апреля.

Алексей Любченко победил в конкурсе на занятие должности. С апреля прошлого года возглавлял налоговую, но тогда его назначили на должность без конкурса путем заключения контракта на период действия карантина, пишет "Економічна правда".

В 1999-2003 годах Любченко работал первым заместителем председателя ДПА в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую в Черкасской области.

Работал директором департамента налогообложения юридических лиц ДПС, в 2009-2011 годах - заместителем председателя ДПА.

Нацинвестфонд, который возглавил Милованов, будет готовить и реализовывать инвестиционные проекты.

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