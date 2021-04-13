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вторник, 13 апреля 2021 20:10

Советник Зеленского надеется, что пересмотр программы МВФ состоится до июля

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Советник Зеленского надеется, что пересмотр программы МВФ состоится до июля
Украина может получить транш в сентябре. Фото: Reuters

Первый пересмотр программы с МВФ может состояться до июля 2021 года.

В таком случае транш кредита выделят в сентябре, сказал в интервью "РБК-Украина" советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал он.

К июлю должно быть полностью сделано все, что предусматривает программа.

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"И, по большому счету, уже многое сделано. В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают ее независимость", - добавил Устенко.

Миссия МВФ должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения. "Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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