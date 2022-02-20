Из-за ситуации в Украине Байден проведет заседание совета безопасности

США подтверждают, что Россия может напасть в любой момент. Фото: Reuters

Сегодня президент США Джо Байден созывает заседание СНБО.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден продолжает следить за развивающейся ситуацией в Украине.

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"Его команда национальной безопасности регулярно информирует о происходящем на местах. Они подтвердили, что Россия в любой момент может начать атаку на Украину", - говорится в заявлении.

На заседании обсудят ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Украину, в частности, на Киев. Нападение может произойти в ближайшие недели. Об этом Байден сказал в обращении по поводу ситуации в Украине 19 февраля. Президент США уточнил, что о дипломатии речь уже не идет. Глава Белого дома заявил, что США готовы прибегнуть к жестким санкциям против России. Их поддержали другие союзники. Он еще раз напомнил, что США не предоставят военных, но помогут финансово в случае нападения.