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среда, 18 августа 2021 15:19

Израильский суд ищет Коломойского и Боголюбова

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Израильский суд ищет Коломойского и Боголюбова
Состояние Коломойского оценивают в $1,8 млрд, Боголюбова - в $1,7 млрд. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Израильский суд ищет олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Приватбанк опубликовал сообщение в газете "Голос України" для вручения израильского иска в Украине Коломойскому, Боголюбову, а также Вячеславу Карташову (их давнее доверенное лицо, сейчас возглавляет Департамент юридического сопровождения в Укрнафта).

Согласно решению израильского суда от 26 апреля и в соответствии с Гаагской Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, сообщает ZN.UA

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"Хотя Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле, и в рамках их и господина Карташова предыдущих попыток избежания вручения иска в Украине, Банк принимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий", - сообщил "Приватбанк".

ПриватБанк обращался в Окружной суд города Тель-Авив-Яффа с иском к своим прежним владельцам и других ответчиков.

Заявил о их мошеннических действиях, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего по меньшей мере $600 млн (примерно 16,5 млрд грн) были незаконно выведены из Банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском Банке Дисконт.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента заявил о деолигархизации.

Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации.

СМИ сообщали, что генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами.

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