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Венедиктову назвали "инвестняней" Коломойского, а Зеленского - трусом

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Венедиктову назвали &quot;инвестняней&quot; Коломойского, а Зеленского - трусом
Генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует вручения подозрений олигархам Коломойскому и Боголюбову, пишут журналисты "Зеркала недели"

2-ой месяц генпрокурорка Ирина Венедиктова блокирует вручение подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами. Об этом говорится в публикации "Инвестняня для Коломойского" на "Дзеркало тижня"

Президент Владимир Зеленский обещал раздать всем крупным инвесторам по инвестняне. Олигархам Коломойскому с Боголюбовым досталась Ирина Венедиктова. Именно она в данный момент защищает их и их "инвестиции" в США, говорится в статье.

2 месяца хватило, чтобы юристы Коломойского и Боголюбова перешли в наступление и начали судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость. Основание иска - отсутствие каких-либо предъявленных обвинений против олигархов в Украине.

Оба намерены доказать в Международном центре урегулирования споров (ICSID), что США нарушили положения Договора с Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.

Еще одним "козырем в рукаве" Коломойского СМИ называет победы Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего олигарху, в Хозяйственном суде города Киева. НЗФ в исках требовал от Приватбанка признать выполненными кредитные обязательства предприятия.

Схема была годами, предприятия получали кредитные линии, "вынимали" из банка деньги, расщепляли суммы: что-то отмывалось, что то перераспределялось среди других компаний группы "Приват". Тушились эти кредиты за счет новых займов, полученных в банке. Что описано и в обвинительных документах Минюста США, говорится в публикации.

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Имея на 100% своего генерального прокурора, Зеленский давно мог бы довести до логического завершения расследование о выводе средств из банка. Но не делает этого. Ему комфортнее помогать людям, которые потратили миллиардные суммы вкладчиков на собственные нужды, избежать любой ответственности. Пожалуй, Зеленский забыл, как в сентябре 2019-го обещал приложить все усилия, чтобы вернуть деньги, потраченные из бюджета на докапитализацию Приватбанка после национализации, напоминает СМИ.

Издание приводит схему, по которой по мнению Минюста США Коломойский купил офисный парк CompuCom Campus за $47,4 млн, 15,1 млн с этой суммы - деньги вкладчиков ПриватБанка, выданные в виде кредитов Запорожскому заводу ферросплавов и Орджоникидзевском ГОК.

От продажи конфискованного в августе 2020 года объекта Служба федеральных маршалов выручила $23 млн.

2-ой объект, который попал под конфискацию - 30-этажный торгово-офисный центр PNC Plaza в центральном деловом районе Луисвилля (Кентукки). Третий - офисная башня в Кливленде (Огайо). Общая стоимость конфискованных зданий превышает $60 млн.

Коломойский и Боголюбов попытаются получить компенсацию за все, предполагает автор статьи.

А Зеленский продолжит ничего не делать, устраивать вечеринки в квартирах бизнес-партнеров Коломойского, просить депутатов из "группы Коломойского" о сотрудничестве и каждый раз публично заявлять о том, что лично он, Зеленский, с олигархом не общается. Но и на открытый конфликт идти не спешит.

Президент Зеленский боится поссориться с олигархом гораздо больше, чем испортить отношения с главным стратегическим партнером Украины - США. Украинцы лишь заложники этой трусости, сказано в публикации.

29 января президент Владимир Зеленский устроил вечеринку по случаю своего дня рождения. Вечеринку отгулял в квартире бизнес-партнера Коломойского.

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