Израиль эвакуирует из Украины семьи дипломатов, еще две страны призвали граждан уехать

Эвакуацию семей израильских дипломатов и сотрудников посольства в Киеве объявили на фоне опасений нового вторжения РФ. Фото: pixabay.com

Израиль решил эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов и сотрудников посольства в Киеве на фоне опасений полномасштабного вторжения России, а также усиления напряжения на границе.

Министерство иностранных дел страны также опубликовало предупреждение для своих граждан, призвав их не ездить в Украину, сообщает Times of Israel.

Заявление сделали после того, как британское издание Jewish News сообщило, что еврейские благотворительные организации готовят планы эвакуации украинских евреев на случай начала войны.

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МИД Австрии и Латвии также рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Украину без крайней необходимости ввиду напряжения, вызванного перемещением российских войск к украинской границе.

Всем австрийцам, которые сейчас находятся в Украине, порекомендовали зарегистрироваться на сайте МИД Австрии и "внимательно следить за развитием ситуации в СМИ".

Посольство Латвии в Украине работает в обычном режиме.

Вслед за Японией Франция также призвала своих граждан воздержаться от поездок, особенно в северные и западные регионы Украины. Дипломаты не советуют французам ехать в Украину, если у них нет там важных дел.