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пятница, 11 февраля 2022 19:03

Спецтема: Враг возле украинской границы

Еще три страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

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Еще три страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину
Нидерланды советуют гражданам уехать из Украины. Фото: pixabay.com

11 февраля Южная Корея, Нидерланды и Япония призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.

Правительство Нидерландов советует гражданам как можно скорее покинуть Украину "из-за ситуации с безопасностью", пишет нидерландское издание BNR. Страна также перенесет свою дипломатическую миссию из Киева во Львов.

"Речь идет не об эвакуации, а о добровольном выезде по очень настойчивому совету властей", - говорится в заявлении посла Нидерландов в Украине Йеннеса де Мола.

Южная Корея также посоветовала своим гражданам покинуть Украину и без необходимости туда не ехать.

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"Россия может начать полномасштабное вторжение, поскольку разместила войска вдоль границ. Сейчас в Украине находится 341 южнокореец, включая сотрудников посольства", - говорится в сообщении. .

Министерство иностранных дел Японии также повторно посоветовало своим гражданам немедленно покинуть Украину", поскольку Россия стягивает войска к границе с ней. В предупреждении упоминается недавнее начало совместных российско-белорусских военных учений, а также новая партия российских военных кораблей, которую заметили в Черном море.

Вслед за Японией Франция также призвала своих граждан воздержаться от поездок, особенно в северные и западные регионы Украины. Дипломаты не советуют французам ехать в Украину, если у них нет там важных дел.

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Дата
11
февраля

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