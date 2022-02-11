"Все может пойти по безумному сценарию" - Байден убеждает американцев покинуть Украину

Байден: американцы должны уехать из Украины. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден обратился к гражданам США с требованием покинуть Украину. Поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

Об этом президент США сказал в интервью NBC News.

"Американские граждане должны уехать сейчас", - заявил Байден.

"Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией, как в Афганистане. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро пойти по безумному сценарию", - отметил Байден.

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Ведущий спросил Байдена, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения убегающих из страны американцев. Байден ответил:

"Нет. Это будет означать начало мировой войны, если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга. Мы находимся в совершенно иной ситуации, чем когда-либо", - заявил Байден.

В то же время Госдеп США заявил, что американским гражданам следует покинуть Украину всеми доступными видами транспорта.

"Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или другие доступные для частных лиц варианты транспортировки", - говорится в заявлении.

В Госдепе предупредили, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан из Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".

24 января Госдеп санкционировал отъезд штатных работников США и обязал уехать из посольства в Киеве членов их семей. Временно поверенная в делах США Кристина Квин объяснила, что власти США не предписывали американским дипломатам покидать Киев в обязательном порядке. "Мы не предписывали представителям посольства уезжать. Мы дали им опцию уехать, если они хотят, если им нужно к родным. Но честно – не многие воспользовались этой возможностью", – сказала Квин. Она выразила надежду, что США не нагоняют такими действиями панику на людей.