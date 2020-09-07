Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет

До 10 сентября включительно граждане могут изменить свой избирательный адрес, чтобы выбрать местную власть в населенном пункте, где проживают.

Утром в понедельник у кабинета отдела реестра избирателей в Оболонском районе города Киева нет очередей, как это было в прошлом году накануне президентских и внеочередных парламентских выборов.

Для заявления об изменении избирательного адреса нужно иметь с собой паспорт. На это уходит 10 мин. Приглашение перед выборами должно прийти на почтовый адрес.

Работница отдела напоминает: избирательный адрес нельзя будет изменить снова в течение года.

"Работаем в обычном режиме, - говорит в комментарии Gazeta.ua начальник отдела Александр Микитенко. - Сейчас основное изменение - можно подавать заявление в электронном виде, многие такой возможностью воспользовались. Поэтому нет больших очередей".

Многие подают заявление в электронном виде, говорит Александр Мыкытенко.

По активности граждан касательно изменения места голосования чиновник отмечает: "Нужно немного отличать. Тогда была временная смена, сейчас - постоянная. Кто действительно постоянно проживает в Киеве. Тогда могла быть командировка, многие например ехали на отдых и меняли избирательный адрес".

Сейчас адрес изменили около 800 избирателей, рассказывает Александр Микитенко. Для сравнения, перед 2-м туром президентских выборов таких было 7 тыс.

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Режимом онлайн пользуется преимущественно молодежь.

"Сделали электронный ключ и подали заявление. А кто более почтенного возраста, приходят с паспортом", - говорит чиновник.

Проверить свой избирательный адрес можно на сайте Государственного реестра избирателей в "Личном кабинете избирателя". Или же обратиться в отдел реестра избирателей.

Также проверить себя можно в предварительных списках избирателей на участке. Они должны появиться на участке до 13 октября.

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы. Местные выборы запланированы на 25 октября.