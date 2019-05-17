Издание The Hill признало, что к Байденам претензий нет

Американское издание The Hill опубликовало сообщение, где сказано, что Юрий Луценко поставил точку в вопросах правонарушений Джо Байдена и его сына в Украине

Американское издание The Hill, близкое к Республиканской партии США, опубликовало сообщение со ссылкой на интервью генерального прокурора Украины Юрия Луценко. "Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поставил точку в вопросах правонарушений Джо Байдена и его сына в Украине, несмотря на претензии со стороны адвоката президента Дональда Трампа – Руди Джулиани", – пишет издание. Тем самым, республиканцы признали, что будучи вице-президентом США Байден-старший поддерживал антикоррупционную политику в Украине в 2016 году, которая, в частности, включала призыв к отставке бывшего Генпрокурора страны Виктора Шокина, пишет издание, ссылаясь на интервью Луценко изданию Bloomberg.

"Вопрос касается дипломатических действий Байдена, в то время как его сын, Хантер Байден, находился в совете директоров Burisma Group - крупнейшей частной газодобывающей компании Украины", – заявил Луценко.

В свою очередь Луценко заявил, что ни Хантер Байден, ни Burisma в настоящем времени не являются объектом расследования. "Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов - по крайней мере, на данный момент мы не видим никаких нарушений", – отметил Генпрокурор Украины.

Ранее личный адвокат президента США Руди Джулиани заявлял, что у Джо Байдена был конфликт интересов, когда он общался с украинскими чиновниками относительно борьбы с коррупцией. В марте 2016 года Байден якобы поставил ультиматум: Украина не получит миллиард долларов США в виде гарантий по кредитам, если не справится с коррупцией и не уволит генерального прокурора Виктора Шокина.

Луценко признался Bloomberg, что встречался с Джулиани в январе этого года. "Все дела против Burisma были закрыты. Я не вижу правонарушений среди иностранцев, которые работали на Burisma в Украине", – сказал Луценко.