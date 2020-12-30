Избрание меры пресечения Микитасю: суд продолжил заседание

Прокуратура настаивает на содержании под стражей для Микитась. Фото: Reuters

Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения експрезиденту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Его подозревают в заказе похищения юриста в Киеве. Об этом сообщает УНН.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей объявляется продолженным", - говорится судья.

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Отмечается, полиция и прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Конституционный суд Украины проведет специальное заседание из-за решения об отстранении Тупицкого. Решение об увольнении судьи Конституционного суда с должности по основаниям, определенным ч. 2 ст. 149-1 Основного Закона, принимает исключительно КСУ на специальном пленарном заседании.