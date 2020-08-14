Избирательные штабы "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия будут работать согласованно для победы на местных выборах

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 342
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1710
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1044
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 459
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1296
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1440
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18855
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
8
7
6
4
14
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Видео
Все видео
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Сергей Притула идет в мэры Киева
Сергей Притула идет в мэры Киева
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1512
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1719
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 747
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 августа 2020
Просмотров: 324
Бджола з Києва
Із Романом ідемо вузькою стежкою попід зарості бур'яну. Манівцями добираємося до офіса в Києві. Він попереду, активно жестикулює. Раптом скрикує і ...
пятница, 14 августа 2020 08:53

Избирательные штабы "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия будут работать согласованно для победы на местных выборах

  Комментировать
Избирательные штабы &quot;ЗА Майбутнє&quot; и Аграрная партия будут работать согласованно для победы на местных выборах
Заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко

Политические силы "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба партии "ЗА Майбутнє".

Как информирует политсила, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов, и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре совместного избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря. Цель этого крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.

Учредительный съезд политической партии "ЗА Майбутнє" состоялся 20 мая 2020 года. Ее председателем был избран Игорь Палица. Аграрная партия Украины на внеочередном съезде 28 июля приняла решение участвовать в предстоящих местных выборах. 12 июня 2020 года председателем Аграрной партии избран Михаил Поплавский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избирательные штабы "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия будут работать согласованно для победы на местных выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

Польща и Литва заключили союз

Против толпы использовали снайперов, бульдозеры и бронетехнику

Украинский "царь небес" завоевал первое золото на чемпионате мира

"Ради приличия не вешайте меня слишком высоко" - дочь отравила отца из-за любовника

Самое читаемое
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 36648
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Лобода показала фигуру в мини-бикини
8
 Просмотров: 17208
Утонула российская подводная лодка
Утонула российская подводная лодка
 Просмотров: 10197
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына Просмотров: 9855
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
5
 Просмотров: 8919
Политика
Раду хотят созвать на внеочередную сессию
Раду хотят созвать на внеочередную сессию Просмотров: 9
Кандидатом в мэры Николаева идет "слуга", которую назвали "корабельной сосной"
Кандидатом в мэры Николаева идет "слуга", которую назвали "корабельной сосной" Просмотров: 144
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране 3 Просмотров: 351
Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей
Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей Просмотров: 99
Глава МИД Германии посетит Украину в День Независимости
Глава МИД Германии посетит Украину в День Независимости Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
"Уже празднует победу": активисты рассказали, как Пальчевский лез пьяным в драку в центре Киева
3
Нардепа из ОПЗЖ Кузьмина поймали на лжи
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
2
"Давили. Говорили со мной на украинском" - Глюкоза возмутилась действиями пограничников
Голосов: 17391
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua